Александр Волков: «Моргенштерн стоит у меня на будильнике. Я привык просыпаться с первыми петухами»

Российский тяжеловес UFC Александр Волков рассказал об отношении к рэперу Моргенштерну.

«Я к Моргенштерну отношусь хорошо – настолько хорошо, что он стоит у меня на будильнике. Я привык просыпаться с первыми петухами.

Позиция Шлеменко? Он говорил про Моргенштерна не для того, чтобы распиариться. Он совершенно искренне относится к этому. И я понимаю его позицию: он остерегает от прослушивания его музыки. Просто делает это в своей манере», – сказал Волков.

Александр Волков: «Драться – это плохо. Нашей стране нужно больше инженеров, врачей, учителей»

Шлеменко про Моргенштерна: «Вы забыли, что «Сектор газа», «Красная плесень» и еще какие-то помойки были запрещены в нашей стране»