Об уходе Зидана из «Реала» объявят на следующей неделе. Его сменит Аллегри (COPE)

покинет пост главного тренера «Реала», утверждает El Partidazo de COPE.

По данным источника, мадридский клуб объявит об уходе французского специалиста на следующей неделе.

Утверждается, что Зидана на посту главного тренера «Реала» сменит , ранее работавший с «Ювентусом» и «Миланом».

В этом сезоне не выиграл ни одного титула. Зидан работает с клубом с 2019 года. До этого он уже тренировал команду (2016-2018).

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