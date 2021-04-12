Волков о геях в ММА: «Здорового мужчину к этому не должно тянуть»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков ЛГБТ Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

Российский тяжеловес Александр Волков рассказал, как относится к геям в смешанных единоборствах.

«Как отношусь к геям в ММА? В моем понимании, здорового мужчину к этому не должно тянуть. Меня и, надеюсь, моих друзей – не тянет.

Если я узнаю, что мой следующий соперник гей... Буду ли я его сильнее бить? Не знаю. Наверное, я сначала удивлюсь. Я ему буду говорить, чтобы он во время боя меня не трогал.

Будет еще одна мотивация не бороться. По сути, как профессионал, я должен буду подраться. Вопрос только в том, убережет ли меня мой менеджер от этого или нет.

Если признается Сирил Ган? Конечно, я с ним подерусь. Но пересекаться в жизни я с ним больше не буду», – сказал Волков.

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