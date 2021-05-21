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    НБА. Плей-офф. «Бруклин» примет «Бостон», «Финикс» – «Лейкерс», «Клипперс» – «Даллас»

    Теги результаты Бостон Даллас Клипперс Лейкерс Бруклин Финикс НБА Баскетбол

    Во вторник, 25 мая, состоятся вторые матчи в трех сериях первого раунда плей-офф НБА.

    «Бруклин» Дюрэнта, Ирвинга и Хардена примет на своей площадке «Бостон» Тейтума.

    «Лейкерс» в гостях попытаются сравнять счет в серии с «Финиксом» (0-1).

    «Клипперс» попытаются отыграться за поражение в первом домашнем матче против «Далласа» (0-1).

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд

    Вторые матчи

    Бруклин – Бостон
    Дата проведения
    26 мая, 02.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    «Бруклин» ведет в серии – 1-0.

    Финикс – Лейкерс
    Дата проведения
    26 мая, 05.00, «Phoenix Suns Arena»
    Онлайн матча

    «Финикс» ведет в серии – 1-0.

    Клипперс – Даллас
    Дата проведения
    26 мая, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча

    «Даллас» ведет в серии – 1-0.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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