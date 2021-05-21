НБА. Плей-офф. «Бруклин» примет «Бостон», «Финикс» – «Лейкерс», «Клипперс» – «Даллас»

Во вторник, 25 мая, состоятся вторые матчи в трех сериях первого раунда плей-офф НБА.

«Бруклин» Дюрэнта, Ирвинга и Хардена примет на своей площадке Тейтума.

«Лейкерс» в гостях попытаются сравнять счет в серии с «Финиксом» (0-1).

«Клипперс» попытаются отыграться за поражение в первом домашнем матче против (0-1).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Вторые матчи

ведет в серии – 1-0.

ведет в серии – 1-0.

«Даллас» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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