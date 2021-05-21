НБА. Плей-офф. «Бруклин» примет «Бостон», «Финикс» – «Лейкерс», «Клипперс» – «Даллас»

Во вторник, 25 мая, состоятся вторые матчи в трех сериях первого раунда плей-офф НБА.
«Бруклин» Дюрэнта, Ирвинга и Хардена примет на своей площадке «Бостон» Тейтума.
«Лейкерс» в гостях попытаются сравнять счет в серии с «Финиксом» (0-1).
«Клипперс» попытаются отыграться за поражение в первом домашнем матче против «Далласа» (0-1).
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Вторые матчи
- Дата проведения
- 26 мая, 02.30, «Barclays Center»
«Бруклин» ведет в серии – 1-0.
- Дата проведения
- 26 мая, 05.00, «Phoenix Suns Arena»
«Финикс» ведет в серии – 1-0.
- Дата проведения
- 26 мая, 05.30, «Staples Center»
«Даллас» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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