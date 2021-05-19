Мэр Риги о ситуации с флагом Беларуси: «Снимем флаги ИИХФ по просьбе Фазеля. Каждый должен выбрать – жаждущий свободы народ или кровавый диктатор»

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Мэр Риги Мартиньш Стакис дал ответ на письмо от ИИХФ по поводу замены флага Беларуси на бело-красно-белый в Риге, где проходит ЧМ-2021.

«Президент ИИХФ требует, чтобы в Риге были восстановлены прежние флаги Беларуси вместо белорусских флагов свободы. В противном случае он настаивает на снятии флагов ИИХФ.

Каждый должен выбрать сторону – жаждущий свободы народ или кровавый диктатор [Александр Лукашенко]. По просьбе господина Фазеля мы снимем флаги ИИХФ», – написал Стакис в твиттере. 

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