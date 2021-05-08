Виллиан намерен уйти из «Арсенала». Он хочет вернуться в «Челси»

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Полузащитник «Арсенала» Виллиан может сменить клуб в летнее трансферное окно.

По информации Sky Sports, 32-летний хавбек хочет вернуться в «Челси», чтобы получить новый вызов. Такой вариант развития событий является для Виллиана приоритетным.

Несколько европейских клубов хотят купить хавбека. Также в игроке заинтересован «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм. 

Прошлым летом «синие» пытались договориться с Виллианом о подписании нового контракта, но не хотели заключать с ним соглашение сроком на три года. Бразилец перешел в «Арсенал» на правах свободного агента.

Срок действующего контракта Виллиана с «канонирами» истекает в 2023 году.

Игрок забил 1 гол в 37 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. С полной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

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