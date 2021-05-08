Гаттузо возглавил «Фиорентину» Кокорина

объявила о назначении на пост главного тренера команды.

43-летний Гаттузо сменил на этой должности , который тренировал команду с марта текущего года.

По информации Николо Скиры, речь идет о контракте по системе «2+1».

В минувшем сезоне «Фиорентина» заняла 13-место в турнирной таблице Серии А. За клуб из Флоренции выступает российский форвард .

Итальянец возглавлял с декабря 2019 года. При нем команда заняла 7-е место в чемпионате Италии в прошлом сезоне, а в этот раз стала 5-й.

Фото: сайт «Фиорентины»