«Ак Барс» объявил об увольнении Якубова с поста генменеджера. Его заменит Марат Валиуллин

«Ак Барс» на официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с генеральным менеджером Рафиком Якубовым.

В сезоне-2021/22 должность генменеджера клуба займет Марат Валиуллин.

Ранее он работал руководителем селекционной службы.

Якубов занимал пост генерального менеджера клуба с 2017 года. Вместе с «Ак Барсом» он стал обладателем Кубка Гагарина в 2018 году.

До прихода в казанский клуб Якубов работал генеральным менеджером «Нефтехимика» и спортивным директором альметьевского «Нефтяника».

Ранее сообщалось, что казанский клуб отправил его в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды и селекцией.