МЛС: «Чтим память Джорджа Флойда в годовщину его убийства. Мы продолжаем борьбу с неравенством и системным насилием»

МЛС почтила память погибшего афроамериканца Джорджа Флойда в годовщину его смерти.

«Сегодня МЛС чтит память Джорджа Флойда в годовщину его убийства.

Мы продолжаем борьбу с неравенством и системным насилием», – говорится в сообщении лиги.

Также МЛС призвала всех сделать пожертвование в фонд памяти Джорджа Флойда.

Флойд погиб после задержания в Миннеаполисе 25 мая 2020 года. Бывший полицейский Дерек Шовин был признан виновным в непредумышленном убийстве Флойда. При задержании Шовин удерживал шею мужчины коленом.

Today, MLS remembers George Floyd on the one-year observance of his murder.



Please join us in donating to the George Floyd Global Memorial Fund as we continue the fight against inequality and systemic violence. https://t.co/KrzAQxCPNo pic.twitter.com/aAcb9sNGLe