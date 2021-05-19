Только у Канады и Италии 0 очков после 3 матчей на ЧМ-2021

На в Латвии все команды провели по три матча.

На данный момент набранных очков нет только у и . Команды занимают в группе B седьмое и восьмое места соответственно.

Первые очки на турнире набрала сборная Швеции после победы над командой Швейцарии (7:0).

Также сегодня первый балл на ЧМ-2021 заработала сборная Великобритании, уступив в овертайме Дании (2:3 ОТ).

26 мая сборная Канады встретится с командой Норвегии, 27 мая Италия сыграет против Финляндии.

Таблицу ЧМ-2021 можно посмотреть здесь.

Канада проиграла все три матча на ЧМ и может не попасть в плей-офф. Что происходит – она настолько слаба?