Ирина Роднина о «законе Димы Яковлева»: «В США контроля за усыновленными детьми нет, совершенно хамское поведение»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала о том, как принимался «закон Димы Яковлева».

Согласно закону, в частности, гражданам США запрещено усыновлять детей-сирот из России.

«По поводу «закона Димы Яковлева» я вам скажу, что у нас проекты этих законов были уже несколько лет в , их было три или четыре. То есть тема о том, чтобы вот так просто не разбрасываться детьми, стояла уже достаточно давно.

То, что мы его принимали в такой ситуации, в связи с «законом Магнитского», вот это, наверное, всех больше разозлило. Но мало кто знает, что в 2012-м мы в течение года детей на адаптацию в США не давали. Кто-нибудь это знает? Никто не знает, и даже из наших громко кричащих журналистов никто не знал.

Целый год мы не давали, а почему? Потому что, как мы сейчас уже немножко больше видим, США практически не подписывают международные договора и конвенции. Точно так же международную конвенцию по детям Соединенные Штаты не подписали.

Мало кто знает, что у нас такое же приблизительно количество детей уходило и в страны Европы – вот сколько Америка, столько и Европа, особенно Германия, Испания, Италия. И они продолжают туда идти.

Мы только отказались это делать в Америке, потому что контроля за этими детьми нет, совершенно хамское поведение. Если дети уходят в другие государства, то ребенок до 18-летия остается гражданином России, остается под своими именем и фамилией, и каждые полгода на него идет информация, что с этим ребенком.

Как только ребенок попадает в Соединенные Штаты – все. Мы только узнаем, когда идут судебные процессы или несчастные случаи.

Это была одна из причин, почему были эти законопроекты подготовлены. То, что он принимался в пику «закону Магнитского» – это, конечно, беда. С другой стороны, вот мы осуждаем, что вот это нельзя. Я за все эти годы ни разу нигде – ни на телевидении, ни в прессе, нигде – не увидела осуждения тех людей, которые оставляют детей.

Мы приняли все меры, какие только возможно, потому что принимая «закон Димы Яковлева», целый пакет пошел законов. Финансирование другое, легче брать детей на адаптацию, дети-инвалиды и их лечение, выделение площади, то есть пошел сразу пакет льгот, преимуществ, финансовой поддержки и детям, и тем родителям, которые берут таких детей», – сказала Роднина в интервью Василию Конову.

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