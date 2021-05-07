Если «Реал», «Барсу» и «Ювентус» исключат из ЛЧ, их заменят «Сосьедад», «Бетис» и «Наполи» (COPE)

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УЕФА собирается применить жесткие санкции к «Реалу», «Ювентусу» и «Барселоне», которые не вышли из Суперлиги.

Сегодня стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций возбудил дисциплинарные дела в отношении этих трех клубов за возможное нарушение нормативно-правовой базы УЕФА.

По информации El Partidazo de COPE, УЕФА намерен исключить «Реал», «Барсу» и «Ювентус» из Лиги чемпионов и оштрафовать их на крупные суммы.

В таком случае клубы, вероятно, отправятся в Спортивный арбитражный суд (CAS). Если их исключение из Лиги чемпионов будет поддержано, то три вакантных места займут клубы, финишировавшие в Ла Лиге и Серии А за пределами первой четверки.

В Испании это – «Реал Сосьедад» (5-е место) и «Бетис» (6-е), в Италии – «Наполи» (5-е).

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