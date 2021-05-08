Криштиану Роналду: «Я не гонюсь за статистикой – это она гонится за мной. Футбол – командная игра»

Нападающий рассказал о своем отношении к индивидуальным статистическим показателям.

«Я уже говорил, что не гонюсь за статистикой. Это она гонится за мной. Тем, кто не понимает, о чем я, все очень просто объяснить: футбол – это командная игра, но именно индивидуальными усилиями мы помогаем нашим командам достигать целей.

Речь о постоянном поиске возможностей на поле, о все более усердной работе за его пределами. В конечном итоге появляется статистика, следствием которой становятся титулы, некоторые из которых являются естественным следствием личных показателей.

Итак, я очень горжусь тем фактом, который широко растиражировали за последние дни: чемпион в Англии, Испании и Италии, обладатель Кубка в Англии, Испании и Италии, победитель Суперкубка в Англии, Испании и Италии, лучший игрок в Англии, Испании и Италии, лучший бомбардир в Англии, Испании и Италии, больше сотни голов в Англии, и Италии.

Ничто не сравнится с осознанием того, что я оставил след в странах, где играл, что я доставил радость болельщикам клубов, которые я представлял. Это то, ради чего я работаю, это то, что движет мной, и это то, к чему я буду стремиться до самого конца», – написал Роналду.

В этом сезоне португалец стал лучшим бомбардиром Серии А, забив 29 голов в 33 матчах.

С полной статистикой 36-летнего форварда можно ознакомиться здесь.