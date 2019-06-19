Лига наций (жен). Россия ведет в мачте с Германией 2-0 по сетам

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Сегодня стартовал третий розыгрыш волейбольной Лиги наций среди женских команд. В первом туре сборная России играет с командой Германии.

Лига наций

Женщины

Римини, Италия

1-й тур

Германия – Россия – 0-1 (21:25, 22:25, 3:5, идет третий сет)

Нидерланды – Бельгия – 3-0 (25:21, 25:19, 25:18)

Турция – Сербия – 2-2 (25:21, 18:25, 25:23, 22:25, идет пятый сет)

Япония – Таиланд – 16.00

Китай – Корея – 17.00

Доминиканская Республика – США – 19.00

Италия – Польша – 20.00

Бразилия – Канада – 22.00

Турнирное положение: Нидерланды – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Россия – 0 – 0 (0), Германия – 0-0 (0), Турция – 0-0 (0),Сербия – 0-0 (0), Япония – 0-0 (0), Таиланд – 0-0 (0), Китай – 0-0 (0), Корея – 0-0 (0), Доминиканская Республика – 0-0 (0), США – 0-0 (0), Италия – 0-0 (0), Польша – 0-0 (0), Бразилия – 0-0 (0), Канада – 0-0 (0), Бельгия – 0-1 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, занявшие места с 1 по 4, выходят в финальную стадию турнира.

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