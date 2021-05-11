Гендиректор «Зенита»: «8 воспитанников было у нас в матче с «Тамбовом». Где есть столько своих игроков?»

Генеральный директор высказался о потенциале воспитанников петербуржцев.

«Мы заканчивали чемпионат матчем с «Тамбовом» – на поле было 8 воспитанников «Зенита». Пусть это не 11, как мечтал Сергей Галицкий, но где есть столько своих игроков?

Говорю это не потому, что не желаю им того же. Дай бог, чтобы и у была такая же ситуация.

Это показывает, что наши воспитанники на подходе. Они уже выходят в основе в победных матчах. Скажут, это же «Тамбов», но, как сказал Артем Дзюба: «Попробуйте забить четыре хотя бы , – сказал Медведев.