Луис Суарес: «Титул в Ла Лиге с «Атлетико» ценнее, чем с «Барселоной»

Нападающий «Атлетико» рассказал, почему плакал после победы в Ла Лиге с мадридским клубом.

«Для футбольных болельщиков это было хорошее зрелище. Это было здорово, но очень сложно из-за того, что мне пришлось пережить.

Это показало, какой ценностью обладает первое место в Ла Лиге. Конечно, победа в этом турнире с «Атлетико» имеет большую ценность, чем с «Барселоной». Этот трофей очень многое значит для меня.

Мы много страдали. Я думаю о детях, о жене... Они знают, как я страдал. Я никогда не забуду ту радость, что испытали мои дети после этой победы в Ла Лиге.

Я говорил с женой по видеозвонку, и она плакала вместе со мной. Деньги не приносят счастья. Она знает, через какие тяжелые моменты я прошел.

Я страдал, когда отстранила меня от тренировок с основой. Меня беспокоило колено, и я стал меньше времени проводить с детьми, чтобы получить хорошее лечение и вернуться в норму», – сказал Суарес.

Летом Суареса вышвырнули из «Барселоны», а теперь он затащил в Ла Лиге с «Атлетико»