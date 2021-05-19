Япония может потерять почти 17 млрд долларов в случае отмены Олимпиады в Токио

Отмена летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио обойдется Японии примерно в $17 млрд, говорится в исследовании института Номуры.

Эксперты предупреждают о еще больших экономических потерях в случае, если власти объявят новый режим чрезвычайной ситуации.

По данным института, если проводить Игры в Токио без зрителей, это принесет 1,66 трлн йен (примерно $15 млрд) выгоды – на 146,8 млрд йен ($1,3 млрд) меньше, если бы они проводились с местными зрителями.

На данный момент власти страны склоняются к варианту с допуском японских болельщиков на трибуны, однако их точное число еще не определено.

«Даже если игры будут отменены, экономический ущерб будет меньше, чем от режима ЧС. Эти оценки предполагают, что решение о проведении Игр, так же как и об ограничениях на количество зрителей, должно исходить из рисков заражения, а не с точки зрения экономических потерь», – заявил Такахиде Киути, экономист института.

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