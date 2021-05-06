Поражения Миранчука и Головина в финалах, дружба «Газпрома» и УЕФА, «Ливерпуль» ворвался в топ-4, Гризманн не нужен «Барсе», наши пловцы доминируют на Евро и другие новости

1. Алексей Миранчук упустил возможность взять первый титул с «Аталантой», которая проиграла «Ювентусу» в финале Кубка Италии. Андреа Пирло завоевал второй трофей в дебютном сезоне, Криштиану впервые выиграл итальянский Кубок, а Буффон поднял его над головой в рекордный шестой раз. Единственный гол бергамасков забил Руслан Малиновский, Миранчук вышел на замену в самой концовке и ничем отметиться не успел.

2. Не повезло и Головину – Саша вышел в старте «Монако» на финал Кубка Франции против «ПСЖ», но сильнее оказались парижане. Почеттино постепенно избавляется от статуса бестрофейника, «ПСЖ» вообще нужно уже отдать этот титул в постоянное владение.

3. «Газпром» будет спонсором двух ближайших чемпионатов Европы, а контракт по ЛЧ продлен до 2024 года. Алексей Миллер отметил, что в наше сложное время очень важно поддержать проведение турниров.

4. «Ливерпуль» очень близок к тому, чтобы вытащить концовку этого тяжелейшего сезона. Благодаря разгромной победе над «Бернли» «красные» поднялись в топ-4 в таблице и в случае победы в последней игре практически гарантируют себе Лигу чемпионов на следующий сезон. Клопп доволен, но легкой прогулки в 38-м туре не ждет.

5. Наши пловцы снова на троне. Колесников выиграл 100-метровку вольным стилем на первенстве Европы, также у нас золото в кролевой эстафете. Ефимова не взяла медаль на 100 м брассом на крупном турнире впервые за 9 лет. Тем не менее Россия с 16 золотыми наградами лидирует в медальном зачете.

6. Все больше деталей о грядущей перестройке в «Барселоне». Клуб хочет избавиться от Антуана Гризманна, рассматривается вариант с обменом на Феликса из «Атлетико». Уйти могут даже Пике и Бускетс, а будущее Кумана Лапорта определит по завершении сезона. Очень хотят видеть в «Барсе» Флика, но тот вряд ли откажет сборной Германии.

7. Бывший вице-губернатор Петербурга Оганесян за взятки при строительстве «Газпром Арены» осужден на 5,5 лет. Всяческие скандалы не помешали стадиону в Санкт-Петербурге занять 21-е место в рейтинге лучших арен мира.

8. Похоже, Александр Кержаков действительно будет тренировать «Нижний Новгород» в дебютном для клуба сезоне в РПЛ. Решение руководство принимает совместно с властями региона.

9. В Италии всплыла трансферная бомба о возможном переходе Александра Кокорина в «Кальяри». В самом клубе, правда, возможность трансфера категорически исключили. К слову, «Сочи» возвращать форварда тоже пока не планирует.

10. В «Локомотиве» подтвердили переход молодого Мухина в ЦСКА, накануне хавбек прошел медосмотр. Армейцы предложили новые контракты на год Дзагоеву и Васину, а вот Набабкин команду покидает.

11. Отец Кварацхелии твердо заявил, что игрок покидает Россию. В «Рубине», судя по всему, с этим смирились. Юрий Семин посоветовал талантливому полузащитнику перебраться в Нидерланды.

12. Председатель совета директоров «Локо» Плутник обсудит с болельщиками аренду «Лужников». Мэр Москвы Сергей Собянин назвал разговоры о переезде «Локо» бредом, да и Василий Уткин недоумевает. И правда, зачем это «Локомотиву»?

13. В Единой лиге ВТБ «Зенит» победил ЦСКА во втором овертайме и сравнял счет в серии.

14. Деннис Бергкамп и Фрэнк Лэмпард введены в Зал славы АПЛ.

15. Мюллер и Хуммельс вошли в заявку Германии на Евро-2020, вернувшись в команду спустя почти три года.

16. В Конгрессе США призвали к дипломатическому бойкоту Олимпиады-2022 в Пекине. В МИД РФ отреагировали на эту новость не очень деликатно.

17. Хэмилтон поддержал фонд, помогающий пострадавшим в ходе палестино-израильского конфликта детям.

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