«Газпром» будет спонсором двух Евро. Контракт по Лиге чемпионов продлен до 2024-го

продолжит партнерские отношения с УЕФА.

Российская госкорпорация продлила контракт на сотрудничество с Лигой чемпионов на трехлетний цикл 2021-2024 годов, а также впервые выступит в роли спонсора двух следующих чемпионатов Европы.

«Газпром» получает партнерские права на Евро-2020 и Евро-2024, европейскую квалификацию к Евро-2024 на определенных рынках и финальные стадии Лиги наций УЕФА 2021 и 2023 годов.

Помимо Лиги чемпионов, «Газпром», заключивший новое трехлетнее соглашение как партнер клубных турниров УЕФА, также получит спонсорские права на Суперкубок УЕФА, финальную стадию Лиги чемпионов по футзалу и финальную стадию 2021-2024 годов.

«За прошедшие годы «Газпром» зарекомендовал себя как один из наших самых надежных партнеров. Мы рады впервые приветствовать его в качестве спонсора турниров УЕФА для сборных.

Мы также рады, что он продлил сотрудничество с крупнейшим клубным турниром планеты – Лигой чемпионов УЕФА – еще на три года. «Газпром» – не только лидер в своей отрасли, у него богатое футбольное наследие.

Мы с нетерпением ждем еще более тесного сотрудничества в предстоящие годы, в том числе в рамках программы «Газпрома» «Футбол для дружбы», с помощью которой молодежь получает ценные жизненные навыки», – сказал маркетинговый директор УЕФА Ги-Лоран Эпстейн.

Ранее спонсором в этой сфере была азербайджанская госкомпания SOCAR.

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