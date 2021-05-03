Бывший вице-губернатор Петербурга Оганесян за взятки при строительстве «Газпром Арены» осужден на 5,5 лет

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян приговорен к 5,5 годам колонии по делу о получении взяток при строительстве .

«Признать Оганесяна виновным по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) … и назначить наказание в виде 5,5 лет колонии со штрафом 20 миллионов рублей», – огласила решение судья Куйбышевского районного суда.

Оганесян был задержан в Москве 16 ноября 2016 года. Его этапировали в Петербург, где предъявили обвинение в мошенничестве и арестовали. Срок содержания под стражей неоднократно продлевался.

По версии следствия, Оганесян обеспечил незаконное привлечение акционерного общества «ТДМ» в качестве субподрядчика к строительству стадиона на Крестовском острове. В результате этого в 2014 году было похищено более 50 миллионов рублей при заключении договора на поставку видеотабло.

В 2017 году Оганесян признал свою вину.