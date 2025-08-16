Экитике после 1+1 и 4:2 с «Борнмутом»: «Я мог бы сыграть лучше, сделаю больше для «Ливерпуля». Моими кумирами были Неймар и Бензема»

Юго Экитике подвел итоги матча с «Борнмутом» (4:2).

Форвард «Ливерпуля » отметился голом и ассистом в дебютном матче в АПЛ.

«Хорошая игра. Я мог бы сыграть лучше. Но главное – победа и наш настрой. Мы хотели победить ради тех, кто сегодня пришел, ради Жоты, и мы этого добились, так что я рад за всех.

Мне еще многое предстоит сделать. Я помогал команде как мог, еще многое могу сделать. Думаю, я стану лучше и сделаю еще больше для этой команды.

В детстве у меня было два кумира – Неймар и Карим Бензема . Люблю Бензема за то, что он сделал для футбола», – сказал форвард «Ливерпуля».

