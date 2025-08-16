  • Спортс
10

Салах первым в истории АПЛ забил 10 голов в матчах 1-го тура. В каждом сезоне в «Ливерпуле» он забивал или ассистировал в стартовом туре

Мохамед Салах первым в АПЛ забил 10 голов в матчах первого тура.

«Ливерпуль» обыграл «Борнмут» (4:2) в 1-м туре АПЛ. На 94-й минуте Салах установил окончательный счет в матче, забив четвертый гол «Ливерпуля». 

Таким образом, египтянин стал первым игроком в истории АПЛ с 10 голами в матчах первого тура. 

Кроме того, Салах забивает ассистирует в стартовом туре каждого сезона, проведенного в «Ливерпуле». У него 10 голов и 5 результативных передач в 9 матчах стартового тура АПЛ в составе «красных». 

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?15500 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Squawka
logoпремьер-лига Англия
рекорды
logoБорнмут
logoМохамед Салах
logoЛиверпуль
