Салах первым в истории АПЛ забил 10 голов в матчах 1-го тура. В каждом сезоне в «Ливерпуле» он забивал или ассистировал в стартовом туре
Мохамед Салах первым в АПЛ забил 10 голов в матчах первого тура.
«Ливерпуль» обыграл «Борнмут» (4:2) в 1-м туре АПЛ. На 94-й минуте Салах установил окончательный счет в матче, забив четвертый гол «Ливерпуля».
Таким образом, египтянин стал первым игроком в истории АПЛ с 10 голами в матчах первого тура.
Кроме того, Салах забивает ассистирует в стартовом туре каждого сезона, проведенного в «Ливерпуле». У него 10 голов и 5 результативных передач в 9 матчах стартового тура АПЛ в составе «красных».
