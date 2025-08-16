Салах первым в истории АПЛ забил 10 голов в матчах 1-го тура. В каждом сезоне в «Ливерпуле» он забивал или ассистировал в стартовом туре

Мохамед Салах первым в АПЛ забил 10 голов в матчах первого тура.

«Ливерпуль» обыграл «Борнмут » (4:2) в 1-м туре АПЛ. На 94-й минуте Салах установил окончательный счет в матче, забив четвертый гол «Ливерпуля ».

Таким образом, египтянин стал первым игроком в истории АПЛ с 10 голами в матчах первого тура.

Кроме того, Салах забивает ассистирует в стартовом туре каждого сезона, проведенного в «Ливерпуле». У него 10 голов и 5 результативных передач в 9 матчах стартового тура АПЛ в составе «красных».

👉 Проверить очки Салаха в Фэнтези АПЛ / Создать команду в Фэнтези АПЛ