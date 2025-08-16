«Неому» интересен Павар, саудовцы контактировали с защитником «Интера» (Фабрицио Романо)

«Неом» заинтересован в трансфере Бенжамена Павара из «Интера».

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

«Саудовский «Неом» вышел на Бенжамена Павара , чтобы начать переговоры о трансфере французского защитника.

Ожидается, что диалог состоится и с «Интером », однако судьба сделки напрямую зависит от того, решится ли Павар на переезд в Саудовскую Аравию», – написал Романо.