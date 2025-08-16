«Неому» интересен Павар, саудовцы контактировали с защитником «Интера» (Фабрицио Романо)
«Неом» заинтересован в трансфере Бенжамена Павара из «Интера».
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
«Саудовский «Неом» вышел на Бенжамена Павара, чтобы начать переговоры о трансфере французского защитника.
Ожидается, что диалог состоится и с «Интером», однако судьба сделки напрямую зависит от того, решится ли Павар на переезд в Саудовскую Аравию», – написал Романо.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
