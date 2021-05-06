«Газпром Арена» заняла 21-е место в рейтинге лучших стадионов мира. В топ-3 – «Уэмбли» и «Камп Ноу»

Теги Зенит премьер-лига Россия премьер-лига Англия Барселона Ла Лига рейтинги Уэмбли Тоттенхэм Камп Ноу Газпром Арена (Крестовский) стадионы Тоттенхэм Хотспур Стэдиум Футбол

Консалтинговая компания Buro Happold составила рейтинг лучших стадионов мира.

Стадионы оценивались по трем показателям – интерес для болельщиков, доходы в день матча, от коммерческой деятельности и трансляций, а также влияние болельщиков на матч.

Единственным российским стадионом в рейтинге стала «Газпром Арена». Домашний стадион «Зенита» занял 21-е место.

Первое место занял стадион «Тоттенхэма», второе – «Уэмбли», третье – «Камп Ноу».

Инфографика: Buro Happold (по клику откроется более крупное изображение)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья