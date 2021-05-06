«Газпром Арена» заняла 21-е место в рейтинге лучших стадионов мира. В топ-3 – «Уэмбли» и «Камп Ноу»

Консалтинговая компания Buro Happold составила рейтинг лучших стадионов мира.
Стадионы оценивались по трем показателям – интерес для болельщиков, доходы в день матча, от коммерческой деятельности и трансляций, а также влияние болельщиков на матч.
Единственным российским стадионом в рейтинге стала «Газпром Арена». Домашний стадион «Зенита» занял 21-е место.
Первое место занял стадион «Тоттенхэма», второе – «Уэмбли», третье – «Камп Ноу».
Инфографика: Buro Happold (по клику откроется более крупное изображение)