Экитике – 2-й игрок «Ливерпуля» с голом и ассистом в дебютном матче АПЛ. Первым был Нуньес в 2022-м

Юго Экитике повторил достижение Дарвина Нуньеса в «Ливерпуле».

Нападающий перешел в мерсисайдский клуб этим летом в качестве замены ушедшему в «Аль-Хилаль » уругвайцу.

Француз стал вторым игроком, забившим гол и сделавшим ассист в дебютном матче АПЛ за «Ливерпуль ».

Прежде это удавалось Нуньесу в игре против «Фулхэма» в августе 2022 года.

«Ливерпуль» принимает «Борнмут » (3:2, второй тайм) в 1-м туре АПЛ . Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.