Экитике – 2-й игрок «Ливерпуля» с голом и ассистом в дебютном матче АПЛ. Первым был Нуньес в 2022-м
Юго Экитике повторил достижение Дарвина Нуньеса в «Ливерпуле».
Нападающий перешел в мерсисайдский клуб этим летом в качестве замены ушедшему в «Аль-Хилаль» уругвайцу.
Француз стал вторым игроком, забившим гол и сделавшим ассист в дебютном матче АПЛ за «Ливерпуль».
Прежде это удавалось Нуньесу в игре против «Фулхэма» в августе 2022 года.
«Ливерпуль» принимает «Борнмут» (3:2, второй тайм) в 1-м туре АПЛ. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер OptaJoe
