«Барса» готова продать Гризманна, чтобы выручить средства для трансферов. Пике, Бускетс и Альба больше не считаются неприкасаемыми

В «Барселоне» могут произойти значительные изменения летом.

Президент клуба намерен обновить состав команды и продать ряд футболистов, сообщает Marca.

«Блауграна» готова продать форварда . У клуба нет претензий к игре француза, но средства, вырученные за его трансфер, планируется использовать для других покупок. Также продажа Гризманна позволит «Барсе» сэкономить на его зарплате.

Кроме того, «Барса» не против продажи нескольких ветеранов, которые больше не рассматриваются как неприкасаемые. Это касается защитников и , а также хавбека .

Сине-гранатовые попытаются продать ряд игроков, выступления которых не устаивают клуб. Как сообщалось ранее, среди них Самюэль Умтити, Миралем Пьянич, Мартин Брэйтуэйт и другие.