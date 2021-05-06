«Ливерпуль» разгромил «Бернли» (3:0), одержав четвертую победу подряд

В 37-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» выезде разгромил «Бернли» (3:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Команда Юргена Клоппа одержала четвертую подряд победу в чемпионате и поднялась на 4-е место в таблице.
- Дата проведения
- 19 мая, 22.15, «Терф Мур»
- Голы:
- 0:1 – 43 Фирмино, 0:2 – 52 Филлипс, 0:3 – 88 Окслейд-Чемберлен.
-
Бернли –
Норрис, Тэйлор, Тарковски, Лоутон, Ми, Вествуд, Браунхилл, Гудмундссон, Корк (Выдра, 76), Макнил, Вуд.
-
Ливерпуль –
Алиссон, Филлипс, Уильямс, Александер-Арнолд, Робертсон, Тиаго Алькантара, Фабиньо, Мане (Цимикас, 90), Вейналдум (Милнер, 87), Салах, Фирмино (Окслейд-Чемберлен, 81).