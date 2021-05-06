«Ливерпуль» разгромил «Бернли» (3:0), одержав четвертую победу подряд

В 37-м туре Премьер-лиги выезде разгромил (3:0).

провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Команда Юргена Клоппа одержала четвертую подряд победу в чемпионате и поднялась на 4-е место в таблице.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ