«Ливерпуль» выиграл 1-й матч сезона в АПЛ – 4:2 над «Борнмутом». Ранее проиграли в Суперкубке

«Ливерпуль» начал сезон в АПЛ с победы.

Мерсисайдцы обыграли «Борнмут » (4:2) в 1-м туре АПЛ . При этом еще на 76-й минуте счет был 2:2, но затем «Ливерпуль» вырвал победу.

Ранее «Ливерпуль » уступил в матче за Суперкубок Англии, сыграв с «Кристал Пэлас» 2:2 в основное время и уступив в серии пенальти.