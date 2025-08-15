«Ливерпуль» выиграл 1-й матч сезона в АПЛ – 4:2 над «Борнмутом». Ранее проиграли в Суперкубке
«Ливерпуль» начал сезон в АПЛ с победы.
Мерсисайдцы обыграли «Борнмут» (4:2) в 1-м туре АПЛ. При этом еще на 76-й минуте счет был 2:2, но затем «Ливерпуль» вырвал победу.
Ранее «Ливерпуль» уступил в матче за Суперкубок Англии, сыграв с «Кристал Пэлас» 2:2 в основное время и уступив в серии пенальти.
