«Ливерпуль» поднялся в топ-4 за тур до конца, опередив «Лестер» по разнице голов

обыграл (3:0) в 37-м туре чемпионата Англии.

Команда Юргена Клоппа поднялась на четвертое место, набрав 66 очков. Она опережает по разнице мячей – 66-42 (плюс 24) против 66-46 (плюс 20).

В заключительном туре «Ливерпуль» примет «Кристал Пэлас», «Лестер» дома сыграет с «Тоттенхэмом». Оба матча состоятся 23 мая.

«Лестер» поднимется в топ-4 и выйдет в Лигу чемпионов, если в 38-м туре наберет больше очков, чем «Ливерпуль».

Если же «красные» выиграют, то «Лестеру» необходимо побеждать с разницей минимум в пять мячей.

«Ливерпуль» разгромил «Бернли» (3:0), одержав четвертую победу подряд