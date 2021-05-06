«Ливерпуль» поднялся в топ-4 за тур до конца, опередив «Лестер» по разнице голов

«Ливерпуль» обыграл «Бернли» (3:0) в 37-м туре чемпионата Англии.
Команда Юргена Клоппа поднялась на четвертое место, набрав 66 очков. Она опережает «Лестер» по разнице мячей – 66-42 (плюс 24) против 66-46 (плюс 20).
В заключительном туре АПЛ «Ливерпуль» примет «Кристал Пэлас», «Лестер» дома сыграет с «Тоттенхэмом». Оба матча состоятся 23 мая.
«Лестер» поднимется в топ-4 и выйдет в Лигу чемпионов, если в 38-м туре наберет больше очков, чем «Ливерпуль».
Если же «красные» выиграют, то «Лестеру» необходимо побеждать с разницей минимум в пять мячей.
«Ливерпуль» разгромил «Бернли» (3:0), одержав четвертую победу подряд