Александр Жулин: «Тутберидзе надо брать иностранных спортсменов, чтобы была конкуренция»

Тренер Александр Жулин рассказал о трудностях спортсменов из-за часовых поясов, а также дал совет Этери Тутберидзе.

– Не смущает, что расписание на Олимпиаде делается удобным для ТВ, а не спортсменов?

– Я это понять могу. В Америке никто не будет просыпаться в 5 утра, чтобы посмотреть соревнования. Плюс надо задумываться и о спонсорах, чтобы деньги были в нашем виде спорта, а то так с Этери Георгиевной все фигурное катание переместится в Россию и весь мир «загнется».

В этом, конечно, есть доля шутки. Но это может стать и реальной проблемой. Думаю, Этери Георгиевне надо брать иностранных спортсменов, чтобы была какая-то конкуренция. Я, например, был бы не против, если б у нее тренировались и японки, и американки, чтобы была конкуренция.

А сейчас семь русских девочек послать на соревнования, и они все семь первых мест займут. Поэтому в Америке люди и бросают спорт, потому что не понимают, как с русскими бороться.

– В группе Тутберидзе тренируются иностранцы, Шома Уно приезжал, но не выдержал.

– Потому что Сергей Дудаков мне потом рассказал, что Шома провел 15-минутную разминку на полу. На полу! Расстроился и дал понять: тренируйтесь так сами. Уехал к комфортному Ламбьелю, и сами видите, – сказал Жулин.

«Люблю фигуристов, которые близки к отчаянию». Тутберидзе впервые взялась за пару – чего ищут наши чемпионы и зачем все это Этери?