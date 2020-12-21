Овечкин сломал клюшку о борт и наорал на Самсонова из-за ошибки за воротами во втором овертайме, после которой «Бостон» забил

Капитан эмоционально отреагировал на победный гол в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2:3 2ОТ, 1-2).

Во втором овертайме вратарь «Кэпиталс» допустил ошибку, оставив шайбу за воротами . Защитник «столичных» не разобрался в ситуации и не сумел помешать форварду «Брюинс» Крэйгу Смиту завести ее в ворота.

Находившийся на скамейке Овечкин разломал клюшку ударом о борт, а затем наорал на партнеров.

Адресатом его тирады, в частности, был Самсонов, потому что в речи российского нападающего считываются непечатные выражения на русском.