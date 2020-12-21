Овечкин сломал клюшку о борт и наорал на Самсонова из-за ошибки за воротами во втором овертайме, после которой «Бостон» забил

Теги Бостон Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Sports.ru Крэйг Смит Джастин Шульц Илья Самсонов Хоккей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин эмоционально отреагировал на победный гол «Бостона» в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2:3 2ОТ, 1-2). 

Во втором овертайме вратарь «Кэпиталс» Илья Самсонов допустил ошибку, оставив шайбу за воротами Джастину Шульцу. Защитник «столичных» не разобрался в ситуации и не сумел помешать форварду «Брюинс» Крэйгу Смиту завести ее в ворота. 

Находившийся на скамейке Овечкин разломал клюшку ударом о борт, а затем наорал на партнеров. 

Адресатом его тирады, в частности, был Самсонов, потому что в речи российского нападающего считываются непечатные выражения на русском. 

 

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