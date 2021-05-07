В Конгрессе США призвали к дипломатическому бойкоту Олимпиады-2022 в Пекине

В Конгрессе США призвали к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады-2022 в Пекине.

Об этом заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

«Я предлагаю и присоединяюсь к тем, кто это тоже предлагает, дипломатический бойкот.

Руководители ведущих стран мира должны отказаться от участия в Олимпийских играх в КНР. Давайте не будем оказывать честь китайскому правительству поездкой глав государств в Китай», – сказала Пелоси.

Олимпиада в Пекине пройдет в 4 по 20 февраля 2022 года.

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