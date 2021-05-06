Мюллер и Хуммельс вошли в заявку Германии на Евро. Они не играли за команду с 2018-го

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Тренерский штаб сборной Германии во главе с Йоахимом Левом объявил состав на Евро-2020.

В состав из 26 человек вошли защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс и нападающий «Баварии» Томас Мюллер. Они не играли за национальную команду с ноября 2018 года. 

Также стоит отметить появление в заявке 18-летнего игрока «Баварии» Джамала Мусиалы, который незадолго до Евро предпочел Германию Англии.

Вратари: Бернд Лено, Мануэль Нойер, Кевин Трапп;

Защитники: Маттиас Гинтер, Робин Гозенс, Кристиан Гюнтер, Марсель Хальстенберг, Матс Хуммельс, Лукас Клостерманн, Робин Кох, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле;

Полузащитники/нападающие: Эмре Джан, Серж Гнабри, Леон Горетцка, Илкай Гюндоган, Кай Хавертц, Йонас Хофман, Йозуа Киммих, Тони Кроос, Томас Мюллер, Джамал Мусиала, Флориан Нойхаус, Лерой Сане, Кевин Фолланд, Тимо Вернер.

Сборная Германии попала в группу F, где сыграет с Венгрией, Португалией и Францией.

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