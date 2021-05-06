Мюллер и Хуммельс вошли в заявку Германии на Евро. Они не играли за команду с 2018-го

Тренерский штаб сборной во главе с объявил состав на Евро-2020.

В состав из 26 человек вошли защитник дортмундской и нападающий «Баварии» . Они не играли за национальную команду с ноября 2018 года.

Также стоит отметить появление в заявке 18-летнего игрока «Баварии» , который незадолго до предпочел Германию Англии.

Вратари: , , ;

Защитники: Маттиас Гинтер, Робин Гозенс, Кристиан Гюнтер, Марсель Хальстенберг, Матс Хуммельс, Лукас Клостерманн, Робин Кох, , ;

Полузащитники/нападающие: , , , , , Йонас Хофман, Йозуа Киммих, Тони Кроос, Томас Мюллер, Джамал Мусиала, Флориан Нойхаус, Лерой Сане, Кевин Фолланд, Тимо Вернер.

Сборная Германии попала в группу F, где сыграет с Венгрией, Португалией и Францией.