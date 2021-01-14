Безуглов о возможном запрете экдистерона: «Его массово применяют в России. Запрет может стать большой проблемой, сопоставимой с мельдониевым скандалом»

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов прокомментировал возможное добавление экдистерона в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«В феврале в журнале Asian Journal of Sport Medicine вышел обзор, подготовленный интернациональной группой авторов, из которого явственно следует, что в запрещенный список и программу мониторинга WADA в последние годы особенно быстро и легко попадают те субстанции и методы, которые были наиболее распространены именно в России.

Вспоминаем из последнего: ингаляции ксенона и аргона, мельдоний, триметазидин (больше известный под своим торговым названием предуктал). В прошлом году в мониторинг попал экдистерон, который массово применяется в России.

Согласно нашему последнему анонимному опросу, его применяют порядка 40 процентов атлетов, тренирующих выносливость. Очень распространен он и в игровых видах спорта. И уже сейчас понятно, что его запрет может стать большой проблемой, сопоставимой по масштабам с мельдониевым скандалом. Мы начали изучать имеющуюся научную базу по этой субстанции.

Экдистерон в одной научной статье немецкие авторы даже называют «русским секретом из 80-х годов» и требуют максимально быстро включить в запрещенный список на основании нескольких исследований на мышах и обычных людях.

И меня очень смущает, что на пороге возможного запрета одной из самых распространенных в нашей стране субстанций — экдистерона — опять нет никакой дискуссии. Не хватило мельдония?

Я очень далек от политики, но в данном случае прослеживается серьезный перекос, который ни в одной сфере спортивной науки просто невозможен. Для внедрения в практику каких-то рекомендаций в современном научном мире требуются очень серьезные основания.

И если мы продолжим молчать, то можно только предполагать, сколько еще российских, да и не только российских спортсменов могут пострадать», – рассказал Безуглов.

Немецкие ученые считают, что шпинат – допинг, и просят WADA его запретить. Серьезно?!