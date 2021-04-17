Единая лига ВТБ. Плей-офф. «Зенит» в полуфинале принимает ЦСКА

Теги результаты ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

В среду, 19 мая, в Санкт-Петербурге проходит 2-й матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА.

Московский клуб ведет 1-0 в серии до 3 побед.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до 3-х побед)

Второй матч

Зенит – ЦСКА 31:39 (перерыв)
Дата проведения
19 мая, 20.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча

ЦСКА ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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