«Барселона» хочет обменять Гризманна на Феликса

Теги Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Жорже Мендеш Антуан Гризманн Жоау Феликс Футбол

Журналист Mundo Deportivo Луи Кану сообщил, что «Барселона» рассчитывает произвести обмен игроками с «Атлетико».

«Знаю, что «Барселона» хотела бы обменять Гризманна на Феликса.

Его [Феликса] интересы представляет [агент] Мендеш, у которого хорошие отношения с Лапортой и Алемани (президент и спортивный директор «Барсы» соответственно – прим. Sports.ru)», – сказал Кану в эфире TV3.

Cтатистику Гризманна можно найти здесь, Феликса – здесь.

«Барса» не выиграла Ла Лигу в обоих сезонах после покупки Гризманна за 120 млн евро. Единственный трофей за 2 года – Кубок Испании

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья