«Барселона» хочет обменять Гризманна на Феликса

Журналист Mundo Deportivo Луи Кану сообщил, что рассчитывает произвести обмен игроками с .

«Знаю, что «Барселона» хотела бы обменять Гризманна на Феликса.

Его [Феликса] интересы представляет [агент] Мендеш, у которого хорошие отношения с Лапортой и Алемани (президент и спортивный директор «Барсы» соответственно – прим. Sports.ru)», – сказал Кану в эфире TV3.

Cтатистику Гризманна можно найти здесь, Феликса – здесь.

«Барса» не выиграла Ла Лигу в обоих сезонах после покупки Гризманна за 120 млн евро. Единственный трофей за 2 года – Кубок Испании