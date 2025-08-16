Невилл о расистских оскорблениях Семеньо на матче с «Ливерпулем»: «Это отвратительно и омрачает вечер. Такое будет происходить и дальше, что плачевно»

Гари Невилл осудил расистские оскорбления в адрес Энтойна Семеньо на матче АПЛ.

«Ливерпуль » победил «Борнмут » (4:2) на «Энфилде» в 1-м туре чемпионата Англии.

Игра была временно приостановлена в 1-м тайме после сообщения о дискриминационных оскорблениях со стороны болельщиков в адрес полузащитника «вишен».

«Это омрачает вечер, который должен был быть потрясающим. Первый матч сезона Премьер-лиги, прекрасный день, 62 000 болельщиков на стадионе, а этот парень подвергся расистским оскорблениям и был вынужден пойти к судье и пожаловаться.

Это отвратительно. Даже представить себе не могу, что может прийти кому-то в голову. Тем не менее это произошло и будет происходить и дальше, что плачевно», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед», работавший на матче в качестве эксперта Sky Sports.