Невилл о расистских оскорблениях Семеньо на матче с «Ливерпулем»: «Это отвратительно и омрачает вечер. Такое будет происходить и дальше, что плачевно»
Гари Невилл осудил расистские оскорбления в адрес Энтойна Семеньо на матче АПЛ.
«Ливерпуль» победил «Борнмут» (4:2) на «Энфилде» в 1-м туре чемпионата Англии.
Игра была временно приостановлена в 1-м тайме после сообщения о дискриминационных оскорблениях со стороны болельщиков в адрес полузащитника «вишен».
«Это омрачает вечер, который должен был быть потрясающим. Первый матч сезона Премьер-лиги, прекрасный день, 62 000 болельщиков на стадионе, а этот парень подвергся расистским оскорблениям и был вынужден пойти к судье и пожаловаться.
Это отвратительно. Даже представить себе не могу, что может прийти кому-то в голову. Тем не менее это произошло и будет происходить и дальше, что плачевно», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед», работавший на матче в качестве эксперта Sky Sports.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?15791 голос
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости