Овечкин – 6-й игрок в истории НХЛ, забивший 800 голов в регулярке и плей-офф

Капитан забросил шайбу в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли против (2:3 2ОТ, 1-2).

Этот гол стал для россиянина первым в текущем розыгрыше плей-офф и 70-м – в 139 кубковых матчах за карьеру. Он стал 18-м игроком в истории лиги, достигшим такой отметки.

Кроме того, Овечкин стал 6-м игроком в истории, забившим 800 голов в по сумме регулярных чемпионатов и плей-офф (730+70).

Больше у Уэйна Гретцки (1016), Горди Хоу (869), Бретта Халла и (по 844), Марка Мессье (803).

В этом матче Овечкин провел на льду 27 минут 54 секунды (8:10 – в большинстве, полезность «0»), нанес 4 броска в створ, применил 4 силовых приема, сделал блок-шот. Статистика потерь и перехватов – 1:1. В первом периоде получил малый штраф.