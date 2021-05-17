НБА. Плей-ин. «Лейкерс» сыграют за выход в плей-офф с «Голден Стэйт», «Мемфис» примет «Сан-Антонио»

В среду, 19 мая, состоятся две игры турнира плей-ин Западной конференции НБА.
В матче 9-й и 10-й команд конференции «Мемфис» Джа Морэнта встретится дома с «Сан-Антонио» Демара Дерозана. Проигравшая команда завершит сезон, победитель получит шанс сыграть за 8-й посев в следующем матче.
В самой ожидаемой встрече турнира плей-ин действующие чемпионы «Лейкерс» (7-е место на Западе) с Леброном Джеймсом в составе примут в Лос-Анджелесе «Голден Стэйт» Стефена Карри (8-е место). Победитель выйдет в плей-офф с 7-м посевом, где встретится с «Финиксом».
НБА
Плей-ин
- Дата проведения
- 20 мая, 02.30, «FedExForum»
- Дата проведения
- 20 мая, 05.00, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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