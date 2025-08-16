Кьеза забил первый гол в АПЛ – победный в матче с «Борнмутом». У вингера «Ливерпуля» 0 результативных действий в прошлом чемпионате

Первый гол Федерико Кьезы в АПЛ стал победным для «Ливерпуля».

Мерсисайдцы обыграли «Борнмут » (4:2) в 1-м туре АПЛ .

Кьеза на 88-й минуте отметился голом, который стал победным. Это первый гол 27-летнего вингера в АПЛ.

В прошлом сезоне у итальянца не было голов и результативных передач в чемпионате Англии в 6 играх. Он набрал 3 (2+1) очка в 14 играх в остальных турнирах. Подробная статистика Кьезы – здесь .