Представитель МИД РФ о призыве США к дипломатическому бойкоту ОИ-2022: «В Конгрессе США дипломатией не пахнет, а пахнет чем-то другим, неприятным»

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков высказался о дипломатическом бойкоте Олимпийским играм в Пекине со стороны США.

Американский конгресс призывает политиков отказаться от визита в Китай, обвиняя страну в нарушении прав человека.

«Я не знаю, что такое дипломатический бойкот, формы, в которых эти призывы озвучены, они совершенно недипломатические.

Там вообще дипломатией не пахнет, а пахнет чем-то другим, неприятным в Конгрессе США», – заявил Сергей Рябков.

Олимпиада-2022 в Пекине под угрозой бойкота: Китай обвиняют в пытках и стерилизации коренного мусульманского населения