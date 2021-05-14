Представитель МИД РФ о призыве США к дипломатическому бойкоту ОИ-2022: «В Конгрессе США дипломатией не пахнет, а пахнет чем-то другим, неприятным»

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков высказался о дипломатическом бойкоте Олимпийским играм в Пекине со стороны США. 

Американский конгресс призывает политиков отказаться от визита в Китай, обвиняя страну в нарушении прав человека.

«Я не знаю, что такое дипломатический бойкот, формы, в которых эти призывы озвучены, они совершенно недипломатические.

Там вообще дипломатией не пахнет, а пахнет чем-то другим, неприятным в Конгрессе США», – заявил Сергей Рябков.

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