Александр Емельяненко о Дзюбе в ММА: «Я готов помочь ему в подготовке. Он совсем неплох, я слышал»

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Тяжеловес ММА Александр Емельяненко заявил, что готов помочь нападающему «Зенита» Артему Дзюбе подготовиться к бою по правилам смешанных единоборств.

«Слышал, что Артем Дзюба хотел бы попробовать себя в ММА. Я готов помочь ему в подготовке.

Но драться с ним я не хочу: не поднимется у меня рука на капитана национальной сборной по футболу.

Кстати, знаю, что он тренировался с Волковым и Тарасом Кияшко. И, насколько я слышал, он совсем неплох.

Так что если будет желание, двери моего зала для тебя открыты, Артем!» – сказал Емельяненко.

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