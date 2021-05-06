Александр Емельяненко о Дзюбе в ММА: «Я готов помочь ему в подготовке. Он совсем неплох, я слышал»

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко заявил, что готов помочь нападающему «Зенита» Артему Дзюбе подготовиться к бою по правилам смешанных единоборств.
«Слышал, что Артем Дзюба хотел бы попробовать себя в ММА. Я готов помочь ему в подготовке.
Но драться с ним я не хочу: не поднимется у меня рука на капитана национальной сборной по футболу.
Кстати, знаю, что он тренировался с Волковым и Тарасом Кияшко. И, насколько я слышал, он совсем неплох.
Так что если будет желание, двери моего зала для тебя открыты, Артем!» – сказал Емельяненко.