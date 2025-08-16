Гарсия и Рэшфорд могут сыграть с «Мальоркой» – «Барса» уладила вопрос с регистрацией и ждет подтверждения от Ла Лиги
Маркус Рэшфорд и Жоан Гарсия смогут сыграть против «Мальорки».
Ранее сообщалось, что ситуация с регистрацией новичков «Барселоны» должна разрешиться в эту пятницу.
«Барселона» завершила все необходимые процедуры для регистрации вингера и вратаря и теперь ожидает окончательного одобрения Ла Лиги, пишет Mundo Deportivo.
Президент каталонцев Жоан Лапорта подтвердил эту информацию.
«Если Флик захочет, Жоан Гарсия и Рэшфорд могут выйти на поле в субботу», – сказал Лапорта.
«Барселона» под руководством Ханси Флика в гостях сыграет с «Мальоркой» в 1-м туре Ла Лиги.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
