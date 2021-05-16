Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021. Минаков, Колесников, Ефимова, Фесикова поплывут в финалах

Теги плавание результаты чемпионат Европы сборная России сборная России жен Анастасия Фесикова (Зуева) Юлия Ефимова Александр Кудашев Климент Колесников Андрей Минаков Александр Егоров Водные виды

Сегодня на чемпионате Европы по водным видам спорта-2021 в венгерском Будапеште проходит 10-й соревновательный день. Разыгрываются 6 комплектов медалей. 

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021

Будапешт, Венгрия

19 мая

Плавание

1500 м, вольный стиль, мужчины

19:00

Российский участник: Александр Егоров.

100 м, вольный стиль, мужчины

19:19

Российские участники: Андрей Минаков, Климент Колесников.

100 м, брасс, женщины

19:25

Российская участница: Юлия Ефимова.

50 м, спина, женщины

20:18

Российская участница: Анастасия Фесикова.

200 м, баттерфляй, мужчины

20:43

Российский участник: Александр Кудашев.

4x200 м, вольный стиль, эстафета, мужчины

20:50

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Состав на эстафету будет определен после предварительного заплыва. 

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