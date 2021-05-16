Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021. Минаков, Колесников, Ефимова, Фесикова поплывут в финалах

Сегодня на чемпионате Европы по водным видам спорта-2021 в венгерском Будапеште проходит 10-й соревновательный день. Разыгрываются 6 комплектов медалей.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021

Будапешт, Венгрия

19 мая

Плавание

1500 м, вольный стиль, мужчины

19:00

Российский участник: Александр Егоров.

100 м, вольный стиль, мужчины

19:19

Российские участники: , .

100 м, брасс, женщины

19:25

Российская участница: .

50 м, спина, женщины

20:18

Российская участница: .

200 м, баттерфляй, мужчины

20:43

Российский участник: Александр Кудашев.

4x200 м, вольный стиль, эстафета, мужчины

20:50

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Состав на эстафету будет определен после предварительного заплыва.