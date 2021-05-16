Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021. Минаков, Колесников, Ефимова, Фесикова поплывут в финалах

Сегодня на чемпионате Европы по водным видам спорта-2021 в венгерском Будапеште проходит 10-й соревновательный день. Разыгрываются 6 комплектов медалей.
Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021
Будапешт, Венгрия
19 мая
Плавание
1500 м, вольный стиль, мужчины
19:00
Российский участник: Александр Егоров.
100 м, вольный стиль, мужчины
19:19
Российские участники: Андрей Минаков, Климент Колесников.
100 м, брасс, женщины
19:25
Российская участница: Юлия Ефимова.
50 м, спина, женщины
20:18
Российская участница: Анастасия Фесикова.
200 м, баттерфляй, мужчины
20:43
Российский участник: Александр Кудашев.
4x200 м, вольный стиль, эстафета, мужчины
20:50
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Состав на эстафету будет определен после предварительного заплыва.