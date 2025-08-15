«Инфраструктура «Краснодара» находится на уровне лучших клубов Европы. Стадион – самый красивый из тех, что я видел». Вингер «быков» Сантос о клубе

Густаво Сантос впечатлен инфраструктурой «Краснодара».

Полузащитник перешел в краснодарский клуб этим летом из греческой «Ламии». До этого бразилец выступал во 2-м дивизионе Португалии.

«Инфраструктура «Краснодара » находится на уровне лучших клубов Европы. Без сомнений.

А, например, стадион нашего клуба – самый красивый из тех, что я видел», – сказал Сантос .