«Инфраструктура «Краснодара» находится на уровне лучших клубов Европы. Стадион – самый красивый из тех, что я видел». Вингер «быков» Сантос о клубе
Густаво Сантос впечатлен инфраструктурой «Краснодара».
Полузащитник перешел в краснодарский клуб этим летом из греческой «Ламии». До этого бразилец выступал во 2-м дивизионе Португалии.
«Инфраструктура «Краснодара» находится на уровне лучших клубов Европы. Без сомнений.
А, например, стадион нашего клуба – самый красивый из тех, что я видел», – сказал Сантос.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
