Деян Ловрен: «Главной целью «Зенита» была победа в РПЛ – и мы вошли в историю»

Защитник рассказал о своей роли в команде.

«Я стараюсь быть полезным молодым игрокам, тем, кто выпускается из академии. Думаю, у меня они могут чему-нибудь научиться. Конечно, я не идеальный лидер, ошибки совершают все. Но я стараюсь быть примером и на поле, и за его пределами. Парням надо научиться ценить своих партнеров, клуб, тренера, персонал – все вокруг. Карьера коротка, надо наслаждаться и выжимать из нее все.

Мой первый год прошел успешно. На первой же неделе я принял участие в большом финале и, к счастью, завоевал Суперкубок России. Это стало отправной точкой.

Нашей главной целью была победа в чемпионате – и мы вошли в историю, добившись ее. Это очередной трофей для моей коллекции. Вот почему я здесь – я хочу выиграть как можно больше трофеев и помочь клубу двигаться дальше», – сказал Ловрен.

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