Лапорта хочет убедить Флика возглавить «Барсу». Тен Хаг и Клопп отпадают, Хави он пока не хочет звать

Теги Ливерпуль высшая лига Нидерланды Аякс Роналд Куман премьер-лига Англия Сборная Германии по футболу Юрген Клопп Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта высшая лига Катар Аль-Садд Ханс-Дитер Флик Эрик тен Хаг Футбол

«Барселона» продолжает интересоваться главным тренером «Баварии» Хансом-Дитером Фликом.

По информации Marca, президент «блауграны» Жоан Лапорта ищет, кем можно было бы заменить Роналда Кумана, сейчас возглавляющего команду. Вариант с приглашением Хави из «Аль-Садда» сейчас руководителем не рассматривается, поскольку одна из задач – обновление состава, а в «Барсе» по-прежнему немало бывших партнеров испанца.

Лапорте нравится Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль», но у каталонцев хватает проблем с финансами, не позволяющих думать о выплате мерсисайдцам компенсации за переход немецкого специалиста. Тяжело будет и договориться с Эриком тен Хагом – он недавно продлил контракт с «Аяксом».

Таким образом, Флик для Лапорты остается самым подходящим и желанным вариантом. Проблема заключается в том, что у тренера есть устная договоренность с руководством сборной Германии.

Будущее Кумана напрямую будет зависеть от того, сумеет ли Лапорта найти ему альтернативу. Вариант, при котором нынешний тренер останется работать дальше, не исключается.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья