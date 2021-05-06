Лапорта хочет убедить Флика возглавить «Барсу». Тен Хаг и Клопп отпадают, Хави он пока не хочет звать

«Барселона» продолжает интересоваться главным тренером «Баварии» Хансом-Дитером Фликом.
По информации Marca, президент «блауграны» Жоан Лапорта ищет, кем можно было бы заменить Роналда Кумана, сейчас возглавляющего команду. Вариант с приглашением Хави из «Аль-Садда» сейчас руководителем не рассматривается, поскольку одна из задач – обновление состава, а в «Барсе» по-прежнему немало бывших партнеров испанца.
Лапорте нравится Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль», но у каталонцев хватает проблем с финансами, не позволяющих думать о выплате мерсисайдцам компенсации за переход немецкого специалиста. Тяжело будет и договориться с Эриком тен Хагом – он недавно продлил контракт с «Аяксом».
Таким образом, Флик для Лапорты остается самым подходящим и желанным вариантом. Проблема заключается в том, что у тренера есть устная договоренность с руководством сборной Германии.
Будущее Кумана напрямую будет зависеть от того, сумеет ли Лапорта найти ему альтернативу. Вариант, при котором нынешний тренер останется работать дальше, не исключается.