Лапорта хочет убедить Флика возглавить «Барсу». Тен Хаг и Клопп отпадают, Хави он пока не хочет звать

продолжает интересоваться главным тренером «Баварии» Хансом-Дитером Фликом.

По информации Marca, президент «блауграны» Жоан Лапорта ищет, кем можно было бы заменить , сейчас возглавляющего команду. Вариант с приглашением из «Аль-Садда» сейчас руководителем не рассматривается, поскольку одна из задач – обновление состава, а в «Барсе» по-прежнему немало бывших партнеров испанца.

Лапорте нравится , возглавляющий , но у каталонцев хватает проблем с финансами, не позволяющих думать о выплате мерсисайдцам компенсации за переход немецкого специалиста. Тяжело будет и договориться с Эриком тен Хагом – он недавно продлил контракт с .

Таким образом, Флик для Лапорты остается самым подходящим и желанным вариантом. Проблема заключается в том, что у тренера есть устная договоренность с руководством сборной Германии.

Будущее Кумана напрямую будет зависеть от того, сумеет ли Лапорта найти ему альтернативу. Вариант, при котором нынешний тренер останется работать дальше, не исключается.