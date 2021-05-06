«Бред какой-то». Собянин о переезде «Локомотива» в «Лужники» и застройке «РЖД Арены»

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Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал информацию о возможном переезде «Локомотива» в «Лужники».

«Увидел информацию о переезде «Локомотива» и застройке «РЖД Арены» жильем. Честно говоря, бред какой-то.

Мы возрождаем старые и строим новые стадионы и другие спортивные объекты. «РЖД Арена» и весь окружающий ее спортивный кластер должны развиваться, а не сноситься.

Более того, вокруг нового вокзала Восточный не предполагается никакой жилой застройки. Новый транспортно-пересадочный узел обеспечит значительно большую доступность и популярность стадиона», – сказал Собянин.

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