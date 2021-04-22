«Ювентус» может уволить Пирло и назначить Тудора перед матчем с «Сассуоло»

Андреа Пирло может покинуть пост главного тренера «Ювентуса» после поражения от «Милана» (0:3) в матче Серии А.
Туринский клуб за три тура до конца сезона в чемпионате Италии занимает пятое место и может не попасть в Лигу чемпионов впервые за 10 лет.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Stampa, будущее Пирло уже решено – его уволят в любом случае.
Однако отставка может случиться еще до конца сезона – ассистент Пирло, Игор Тудор, может принять команду перед матчем против «Сассуоло» (12 мая).
43-летний хорват, ранее игравший за «Юве», готов занять пост главного тренера уже сейчас.