«Ювентус» может уволить Пирло и назначить Тудора перед матчем с «Сассуоло»

может покинуть пост главного тренера после поражения от «Милана» (0:3) в матче Серии А.

Туринский клуб за три тура до конца сезона в чемпионате Италии занимает пятое место и может не попасть в Лигу чемпионов впервые за 10 лет.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Stampa, будущее Пирло уже решено – его уволят в любом случае.

Однако отставка может случиться еще до конца сезона – ассистент Пирло, , может принять команду перед матчем против «Сассуоло» (12 мая).

43-летний хорват, ранее игравший за «Юве», готов занять пост главного тренера уже сейчас.