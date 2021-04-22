Тедеско на русском: «Я люблю «Спартак» навсегда. Буду скучать по вам, спасибо за все, ребят»

Главный тренер «Спартака» на русском языке обратился к болельщикам и футболистам красно-белых после волевой победы над «Химками» (2:1) в матче 29-го тура .

Сегодня провожает немецкого специалиста, который принял решение не подписывать новый контракт с клубом.

«Ребят, добрый вечер. Спасибо за все, ребят. Я люблю «Спартак» навсегда. Я люблю эту команду, спасибо за все, ребят. Я люблю Андреаса [Хинкеля] и Макса [Урванчки].

Я буду скучать по вам», – сказал Тедеско.

Федун об уходе Тедеско: «Впервые за долгие годы мы провожаем тренера как положено – аплодисментами»

Тедеско был классным тренером «Спартака». И уходит, оставляя приличную команду